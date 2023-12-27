В Крыму сравнили съемку дронов со шпионажем

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что лица, публикующие видео с дронами в социальных сетях, выполняют роль шпионской сети для Украины. Соответствующую публикацию он выложил в своем Telegram-канале.

По словам Константинова, публикуя такие видео, граждане предоставляют «противнику, которому и не надо развивать шпионскую сеть, всю информацию». Он подчеркнул, что такие видео позволяют ВСУ оценивать эффективность атаки беспилотника и в следующий раз делать поправку с учетом спефицики работы ПВО.

«Нужно быть осторожными и должно быть чувство ответственности. Если ты это видишь, то не нужно фотографировать или пересылать», — резюмировал законодатель.

До этого Совфед подготовил законопроект о запрете публикации фото и видео атак дронов.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.