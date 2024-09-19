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В российском регионе ввели штрафы за съемку беспилотников

В Калужской области ввели штрафы за публикацию кадров с дронами в СМИ и соцсетях

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Shutterstock

Законодательное собрание Калужской области ввело административную ответственность за публикацию в средствах массовой информации и социальных сетях данных, фотографий и видео с вражескими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Установили административную ответственность в виде штрафа за неисполнение решений регионального оперштаба. В том числе это касается запрета на размещение информации, фото, видео вражеских беспилотников в СМИ и соцсетях», — написал чиновник.

Он напомнил, что власти ряда регионов России уже приняли аналогичные запреты.

Шапша добавил, что сообщать о дронах противника следует в силовые структуры.

19 сентября средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири.

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Атаки БПЛА на Россию
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