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Жителей Калужской области могут оштрафовать за съемку атаки дронов ВСУ

РИА Новости: жителям Калужской области грозит штраф за съемку атаки дронов ВСУ

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Ashley Chan/Global Look Press

Силовики выявили жителей Калужской области, снимавших атаку дронов ВСУ ночью 25 ноября, и теперь им грозит штраф. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, всего атаку снимали 25 человек. Опубликованные ими видеоролики впоследствии распространили Telegram-каналы, связанные с украинской армией. Известно, что трое снимавших уже принесли извинения.

В настоящее время в суды направлено четыре дела, которые возбудили в связи со случившимся.

В ночь на 25 ноября военные сбили в небе над регионами России 23 украинских беспилотника.

Губернатор Калужской области сообщал, что в результате падения обломков сбитого дрона на территории промышленного предприятия произошло возгорание, однако, по предварительной информации, пострадавших не было.

На месте происшествия работали оперативная группа и специалисты МЧС.

Ранее сообщалось, что Финляндия начнет производить беспилотники для поставок на Украину.

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