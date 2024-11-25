Под Калугой сбили три беспилотника

На окраине Калуги силы противовоздушной обороны ночью уничтожили три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия возникло возгорание», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:04 по московскому времени.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших, уточнил Шапша. Сейчас на месте происшествия организована работа оперативной группы и специалистов МЧС, добавил он.

16 ноября Шапша заявлял, что украинский беспилотник повредил несколько домов в городе Людиново Калужской области. По предварительной информации, были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и автотранспортные средства. Никто не пострадал, серьезных повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России назвали цель атаки украинских дронов на регионы страны.