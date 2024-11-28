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Парк «Дружба» в Санкт-Петербурге «признал» Косово

Петербуржцев удивил флаг непризнанного Косово в парке «Дружба»

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Екатерина Голубева/Новости Купчино/VK

В петербургском парке «Дружба» появился стенд с флагами различных государств, включая Республику Косово, независимость которой от Сербии Россия не признает. Об этом сообщили участники группы «Новости Купчино» в соцсети «ВКонтакте».

Помимо флага Косово, на стенде отдельно размещен флаг Сербии. Кроме того, авторы инсталляции написали название Андорры с одной буквой «р» и сократили наименование Боснии и Герцеговины до «Боснии». Комментариев от районных и городских властей на эту тему не поступало.

Ордер на благоустройство «Дружбы» был выдан в апреле текущего года. Тематикой парка, находящегося у станции метро «Международная», должно стать международное сотрудничество. Предполагается, что на территории «Дружбы» будут проводить тематические мероприятия.

Косово — регион, провозгласивший в одностороннем порядке независимость от Сербии в 2008 году. Является частью Сербии, согласно ее конституции, и не признается в качестве суверенного государства большинством стран, включая Россию.

Иногда Косово сравнивают с Палестиной, как это в мае сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она раскритиковала заявление США о том, что Палестина должна быть создана «не путем одностороннего признания», напомнив о косовском прецеденте.

Ранее в Санкт-Петербурге избили сына депутата Госдумы Виталия Милонова.

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