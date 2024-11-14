Милонов решил отвезти мальчика, избившего его сына, на военный полигон

Депутат Госдумы Виталий Милонов хочет отвезти своего 12-летнего сына и избившего его подростка на военный полигон, чтобы они сдружились. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«Хочу взять этих парней, и сына моего, и того парня, свозить на военный полигон, чтобы они там поползали чуть-чуть, подержали в руках автоматы, увидели, что это очень ценно, когда ты можешь на своего товарища... рассчитывать в сложный момент», — объяснил парламентарий журналистам.

Он выразил надежду, что школьники помирятся, потому что прощение друг друга с целью не допустить больше драк — это «самое правильное решение».

О том, что между сыном Милонова и другим подростком произошла драка, стало известно 12 ноября. Во время потасовки одноклассник сильно ударил мальчика по лицу. Пострадавшего доставили в одну из детских больниц Петербурга, где диагностировали у него перелом скулы и заподозрили закрытую черепно-мозговую травму. По данным 78.ru, у ребенка также выявили сотрясение мозга.

При этом мать школьника Ева Либуркина впоследствии уточнила, что перелом медики не подтвердили, лишь зафиксировали ушиб. При этом у ребенка болела голова, были тошнота и гематомы.

Ранее сообщалось о появлении в Нижегородской области банды подростков, нападающей на прохожих.