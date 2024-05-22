Захарова сравнила Косово и Палестину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявления США по Палестине, сравнив это частично признанное государство с Косово. Соответствующую публикацию она разместила в своем Telegram-канале.

Комментируя заявления секретаря Совета национальной безопасности (СНБ) США Эдриана Уотсона о том, что «палестинское государство должно быть создано путем прямых переговоров между сторонами, не путем одностороннего признания», Захарова напомнила об обстоятельствах провозглашения независимости Косово.

«Не было ни переговоров между Белградом и Приштиной, которые завершились бы признанием независимости края, ни легитимного референдума в самом Косове. Зато был парад односторонних нелегитимных признаний якобы независимости, который возглавили сначала [президент США Джон] Буш-младший, затем и тогдашний начальник Байдена — [президент США Барак] Обама», — подчеркнула она.

До этого Ирландия, Испания и Норвегия официально признали Палестину.

Ранее Нетаньяху резко высказался о признании Палестины рядом стран ЕС.