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Молодые люди нарисовали свастику на снегу у мемориала воинской славы в Иркутской области

В Иркутской области подростки вытоптали свастику на снегу и попали на видео

В Иркутской области несовершеннолетние нарисовали свастику на снегу и попали на видео. Запись с камеры видеонаблюдения, недавно установленной в этом месте администрацией, опубликовал Telegram-канал «ЖЕЛ ИЛИМ».

Инцидент произошел вечером 10 октября у мемориала воинской славы Железногорске-Илимском. Судя по кадрам, двое молодых людей вытоптали на только что выпавшем снегу нацистскую символику, запрещенную на территории РФ. После перформанса они сняли результаты своего труда на камеру мобильного телефона.

В полиции региона уже установили личности нарушителей, ими оказались двое учащихся местного колледжа в возрасте 16 и 17 лет. Сейчас с задержанными работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Подростки во всем признались и объяснили свой поступок необдуманностью и желанием пошутить. Какое наказание им может грозить, не сообщается.

Ранее подростка приговорили к лишению свободы за осквернение флага на могиле участника СВО.

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