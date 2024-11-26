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Родителей разгромивших БМП российских школьников наказали

В Нефтеюганске наказали родителей 11-летних вандалов, разгромивших БМП

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Телеграм-канал «Юрий Чекунов»

В Нефтеюганске правоохранители установили личности нарушителей, которые 21 ноября разгромили боевую машину пехоты БМП-1П. Об этом сообщил глава города Юрий Чекунов в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, вандалами оказались двое 11-летних школьников.

«На законных представителей несовершеннолетних уже составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»)», — заявил Чекунов.

Мальчиков поставили на профилактический учет в отделе по делам несовершеннолетних.

Также чиновник подчеркнул, что в ближайшее время работники заварят люк, через который дети проникли в машину, а все снятые с ее элементы будут восстановлены. До этого Чекунов отмечал, что мальчики вскрыли люк, согнули боковую защиту, оторвали держатель антенны и сняли защитные крышки.

«Уважаемые родители, проводите воспитательную работу со своими детьми, городской бюджет не может бесконечно покрывать расходы на восстановление памятников и других объектов благоустройства», — обратился градоначальник к семьям школьников.

Ранее в Иркутской области подростки вытоптали свастику на снегу и попали на видео.

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