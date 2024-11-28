На Украине прогнозируют отключения света по всей стране до позднего вечера

Экстренные отключения света по всей Украине, которые начались после произошедших в ряде регионов взрывов, могут продлиться до позднего вечера. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил руководитель компании Yasno Сергей Коваленко.

«По прогнозу от «Укрэнерго», экстренные отключения будут идти до вечера, 20:00 (21:00 мск. — прим. ред.), однако это пока только прогноз», — написал Коваленко.

Утром 28 октября стало известно, что взрывы зафиксировали в городе Николаеве на юге Украины, а также в Виннице и Хмельницком. Помимо этого, в Луцке и Ровно произошло несколько прилетов.

В Ровенской области после прилетов начались проблемы со светом. Школы города перевели на дистанционку. Власти отметили, что в области 280 тыс. домохозяйств без электричества.

Незадолго до этого СМИ писали о взрывах в Одессе и Кировограде (украинское название — Кропивницкий). На тот момент по всей Украине действовала воздушная тревога.

Во Львовской области в результате взрывов без света осталось более полумиллиона человек.

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