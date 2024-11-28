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Более 500 тысяч жителей Львовской области остались без света после взрывов

В Львовской области без электричества остались более 500 тысяч абонентов

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Более полумиллиона жителей Львовской области Украины остались без света в результате взрывов, случившихся в регионе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«По состоянию на сегодняшний день из-за утренних обстрелов и применения почасовых графиков отключения электроэнергии на Львовщине 523 тысячи абонентов остались без электроснабжения», — написал чиновник.

Взрывы во Львовской области произошли утром 28 ноября. По данным местных властей, были обстреляны объекты критической инфраструктуры.

27 ноября сообщалось, что во Львовской области в результате атак Вооруженных сил России был разрушен Дрогобычский долотный завод.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года. Воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в пророссийском подполье сообщили об обстреле позиций украинской экстремистской организации рядом с Житомиром.

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