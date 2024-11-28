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Врач рассказала, какие продукты помогут замедлить старение мозга

Врач Мухина: жирная рыба поможет замедлить старение мозга

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Пожилым людям полезно включать в свой рацион питания жирную рыбу, матчу, куркуму и шоколад, чтобы поддерживать здоровье мозга. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Она уточнила, что в куркуме содержится куркумин, который может улучшить когнитивные функции и замедлить старение мозга, а также обладает противовоспалительными свойствами.

«В рационе обязательно должен быть лосось и другая жирная рыба. Они богаты омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Регулярное употребление рыбы улучшает память и снижает риск деменции. Лучше всего есть ее ежедневно в количестве 100-150 г», — продолжила Мухина.

Врач также советует употреблять 30-50 г горького шоколада в день, потому что он поднимает настроение, улучшает когнитивные функции, концентрацию внимания и тонус. Аналогичными свойствами обладает чай матча, заключила она.

Шведские ученые из Университета Умео до этого обнаружили, что быстрый подъем по лестнице может стимулировать умственные способности человека.

Ранее был назван порок развития мозга, которым страдает 4% населения.

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