Врач рассказала, какие продукты помогут замедлить старение мозга

Пожилым людям полезно включать в свой рацион питания жирную рыбу, матчу, куркуму и шоколад, чтобы поддерживать здоровье мозга. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Она уточнила, что в куркуме содержится куркумин, который может улучшить когнитивные функции и замедлить старение мозга, а также обладает противовоспалительными свойствами.

«В рационе обязательно должен быть лосось и другая жирная рыба. Они богаты омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Регулярное употребление рыбы улучшает память и снижает риск деменции. Лучше всего есть ее ежедневно в количестве 100-150 г», — продолжила Мухина.

Врач также советует употреблять 30-50 г горького шоколада в день, потому что он поднимает настроение, улучшает когнитивные функции, концентрацию внимания и тонус. Аналогичными свойствами обладает чай матча, заключила она.

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