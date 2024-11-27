Ученые назвали ежедневную простую активность, стимулирующую работу мозга

Шведские ученые из Университета Умео обнаружили, что быстрый подъем по лестнице может стимулировать умственные способности человека. Исследование было опубликовано в научном издании Journal of Cognitive Enhancement (JCE).

В ходе экспериментов команда задействовала 52 студента и студентки, средний возраст которых составил 20 лет. Участники заполнили анкету готовности к физической активности, а также измерили свой рост и вес. Затем добровольцев разделили на группы.

Одна команда участвовала в шести этапах подъемов по ступеням. Задание включало восхождение по лестнице в течение 60 секунд, затем минутный отдых и повторение процесса до тех пор, пока все шесть пролетов не будут пройдены.

После этого участники сообщали о своих субъективных уровнях напряжения, проходили когнитивные тесты и оценивали свое настроение с помощью визуальных аналоговых шкал настроения.

Другая группа осталась сидеть в комнате для тестирования, а затем прошла те же когнитивные тесты и шкалы настроения. Последовательность была повторена, и группы поменяли виды деятельности.

Участники лучше справлялись с заданиями на когнитивное переключение после подъема по лестнице. Задания на когнитивное переключение включают переключение внимания или умственного фокуса между различными задачами, правилами или когнитивными требованиями и используются для измерения когнитивной гибкости и исполнительной функции. В среднем участники, которые поднимались по лестнице, также сообщали, что чувствовали себя более энергичными и счастливыми по сравнению с контрольной группой.

Кроме того, участники, которые поднимались по лестнице более интенсивно, как показали данные сердечного ритма, имели тенденцию показывать более быстрые ответы на когнитивные тесты. Эти эффекты наблюдались как у мужчин, так и у женщин.

Ранее ученые выяснили, как часто нужно ходить по лестнице для здоровья сердца.