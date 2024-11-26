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Назван порок развития мозга, которым страдает 4% населения

Neurosurgery: у 4% населения может быть скрытое смещение миндалин мозжечка

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что мальформация Киари типа 1, врожденный порок, затрагивающий около 4% населения, может проявляться в трех разных подтипах. Эти новые данные помогут врачам точнее диагностировать заболевание и подобрать индивидуальное лечение для пациентов. Работа опубликована в журнале Neurosurgery.

Мальформация Киари типа 1 возникает, когда мозжечок выпячивается через отверстие в черепе, что может приводить к хроническим головным болям, проблемам с глотанием и ослаблению мышц. Иногда патология сопровождается сирингомиелией — кистой в спинном мозге. Хотя до 4% людей могут иметь это состояние, не у всех оно вызывает симптомы.

До недавнего времени врачи не имели достаточно данных, чтобы предложить универсальный подход к лечению, так как симптомы проявляются у разных людей по-разному. Однако новое исследование, основанное на базе данных более 1200 пациентов с использованием искусственного интеллекта помогло выделить три подтипа заболевания. Согласно полученным данным, первый подтип проявляется хроническими головными болями, второй — менее выраженными головными болями и нарушениями мышечного контроля и глотания, третий — деформациями позвоночника, которые в будущем могут потребовать хирургического вмешательства.

Исследование представляет собой важный шаг в создании научно обоснованных протоколов лечения для пациентов с Киари типа 1, позволяя врачам точнее выбирать методы вмешательства, такие как хирургия или медикаментозное лечение.

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