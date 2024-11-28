Жителя ДНР задержали за поджоги объектов по указанию украинских спецслужб

Жителя города Снежного в Донецкой народной республике (ДНР) арестовали за работу на украинские спецслужбы. Об этом сообщили в региональном МВД.

«Задержанный выполнял поручения по поджогу и видеофиксации объектов связи с целью дестабилизации социальной обстановки», — говорится в сообщении.

Во время допроса мужчина признался, что получал задания от украинских спецслужб через мессенджер. Именно там он получил координаты местонахождения вышки сотовой связи.

19 ноября приговор в виде 11 лет лишения свободы был вынесен в отношении жителя Херсонской области. Следствие установило, что в апреле 2023 года он через мессенджер со своего телефона передал военнослужащему ВСУ сведения о дислокации российских военных подразделений.

18 ноября Ростовский областной суд приговорил двух граждан Украины к 12 годам лишения свободы за шпионаж. Они собирали данные о расположении российских войск для передачи ВСУ.

Ранее в ДНР осудили жительницу Мариуполя за шпионаж в пользу Украины.