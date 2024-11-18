В Ростовской области двух украинцев осудили за шпионаж

Ростовский областной суд приговорил двух граждан Украины к 12 годам лишения свободы за шпионаж. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По информации ведомства, Максим Махно и Сергей Ткаченко в зависимости от роли и степени участия в преступлениях признаны виновными по ст. 276 УК РФ (шпионаж) и ч. 5 ст. 33, ст. 276 УК РФ (пособничество в шпионаже).

Согласно судебным материалам, Махно установил связь с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). В августе 2022 года он собирал сведения о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил РФ, находящихся в Каховке Херсонской области. Впоследствии, используя мессенджер, он передавал собранные данные СБУ. В дальнейшем он отдал мобильный телефон своему знакомому для информирования украинского ведомства.

Известно, что в октябре 2022 года Махно стал выяснять информацию о местах дислокации подразделений российских войск при содействии Ткаченко. Эти данные также передавались представителям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По решению суда, Махно будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, а Ткаченко – в колонии особого режима.

В октябре сообщалось, что Запорожский областной суд приговорил 45-летнего гражданина Украины Сергея Попова в 12 годам колонии по делу о шпионаже. Мужчина собирал сведения о расположении российской военной техники. После этого полученные данные он передавал украинской разведке.

Ранее осужденного за ненависть к русским блогера внесли в перечень террористов.