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Жителя Херсонской области осудили за шпионаж в пользу Украины

Жителя Херсонской области осудили на 11 лет за шпионаж в пользу Украины

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Freepik.com

Жителя Херсонской области приговорили к 11 годам лишения свободы за шпионаж. Об этом сообщили в правительстве региона.

«В суде установили, что в апреле 2023 года подсудимый через мессенджер со своего телефона передал военнослужащему ВСУ сведения о дислокации российских военных подразделений», — говорится в сообщении.

Переданная информация могла быть использована против российской армии.

Суд вынес наказание молодому человеку в виде лишения свободы на 11 лет в колонии строгого режима.

18 ноября Ростовский областной суд приговорил двух граждан Украины к 12 годам лишения свободы за шпионаж. Они собирали данные о расположении российских войск для передачи ВСУ.

В октябре сообщалось, что Запорожский областной суд приговорил 45-летнего гражданина Украины Сергея Попова к 12 годам колонии по делу о шпионаже.

Ранее жителя Крыма задержали по подозрению в шпионаже на Украину.

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