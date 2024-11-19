Жителя Херсонской области осудили за шпионаж в пользу Украины

Жителя Херсонской области приговорили к 11 годам лишения свободы за шпионаж. Об этом сообщили в правительстве региона.

«В суде установили, что в апреле 2023 года подсудимый через мессенджер со своего телефона передал военнослужащему ВСУ сведения о дислокации российских военных подразделений», — говорится в сообщении.

Переданная информация могла быть использована против российской армии.

Суд вынес наказание молодому человеку в виде лишения свободы на 11 лет в колонии строгого режима.

18 ноября Ростовский областной суд приговорил двух граждан Украины к 12 годам лишения свободы за шпионаж. Они собирали данные о расположении российских войск для передачи ВСУ.

В октябре сообщалось, что Запорожский областной суд приговорил 45-летнего гражданина Украины Сергея Попова к 12 годам колонии по делу о шпионаже.

Ранее жителя Крыма задержали по подозрению в шпионаже на Украину.