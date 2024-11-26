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В Гидрометцентре сообщили, что почти вся территория России покрылась снегом

Вильфанд сообщил, что снегом покрыто уже более 90% территории России

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Arh-sib/Shutterstock/FOTODOM

Снег выпал уже более чем на 90% территории России. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, снег еще не лежит на юге Центральной России, в юго-западной части Поволжья, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

«Уже более 90% территории покрыто снегом», — отметил он.

Метеоролог уточнил, что снегом покрыты Северо-Западный федеральный округ, северная половина Центральной России, Урал и вся азиатская часть России.

«В Южном федеральном округе и Северо-Кавказском местами снег, похолодание произойдет, и там тоже пойдет снег. Юго-западная часть Приволжского федерального округа тоже пока без снега», — добавил Вильфанд.

До этого замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что в Москве на Новый год выпадет снег. Он отметил, что за последние 20-30 лет климат заметно потеплел. По словам эксперта, зимы раньше декабря ждать не стоит.

Ранее Вильфанд заявил об аномальном тепле в России.

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