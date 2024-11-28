В Гидрометцентре России рассказали о понижении температуры к выходным

Восточно-Сибирский антициклон начал оказывать влияние на погоду в Сибирском федеральном округе, температура в регионе может опуститься на 1-2°C ниже нормы. Об этом в интервью ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что антициклон проявится на юге Западной Сибири: в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях.

Вильфанд отметил, что в округе ожидается повышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

До этого научный руководитель Гидрометцентра заявил, что из-за положительной температуры воздуха, превышающей климатическую норму, снег на территории России не растает, более 90% выпавшего снега сохранится.

25 ноября Вильфанд рассказал, что жителей некоторых территорий Урала и Сибири ожидает аномально высокая температура.

По его словам, температура будет выше климатической нормы на 10–12°С. К примеру, в Салехарде, который находится вблизи полярного круга, ожидается 0...-5°С.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.