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В Гидрометцентре рассказали о влиянии теплой погоды на выпавший в России снег

Вильфанд: более 90% выпавшего в России снега не растает при теплой погоде

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Arh-sib/Shutterstock/FOTODOM

Из-за положительной температуры воздуха, превышающей климатическую норму, снег на территории России не растает, более 90% выпавшего снега сохранится. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в некоторых регионах страны температура доходит до нулевой отметки из-за «высоких аномалий». Он подчеркнул, что высокие показатели столбиков термометров являются необычными для зимнего режима.

Вильфанд добавил, что снег начинает таять, если среднесуточная температура превышает 0°C.

25 ноября Вильфанд заявил, что жителей некоторых территорий Урала и Сибири ожидает аномально высокая температура.

По его словам, температура будет выше климатической нормы на 10–12°С. К примеру, в Салехарде, который находится вблизи полярного круга, ожидается 0...-5°С.

Он добавил, что аномально теплая погода связана с циклонами в южной части Северного Ледовитого океана, несущими теплую воздушную массу из Атлантики.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

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