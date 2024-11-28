В Гидрометцентре рассказали о влиянии теплой погоды на выпавший в России снег

Из-за положительной температуры воздуха, превышающей климатическую норму, снег на территории России не растает, более 90% выпавшего снега сохранится. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в некоторых регионах страны температура доходит до нулевой отметки из-за «высоких аномалий». Он подчеркнул, что высокие показатели столбиков термометров являются необычными для зимнего режима.

Вильфанд добавил, что снег начинает таять, если среднесуточная температура превышает 0°C.

25 ноября Вильфанд заявил, что жителей некоторых территорий Урала и Сибири ожидает аномально высокая температура.

По его словам, температура будет выше климатической нормы на 10–12°С. К примеру, в Салехарде, который находится вблизи полярного круга, ожидается 0...-5°С.

Он добавил, что аномально теплая погода связана с циклонами в южной части Северного Ледовитого океана, несущими теплую воздушную массу из Атлантики.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.