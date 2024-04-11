В Петербурге побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет

Синоптики зафиксировали в Петербурге новый максимум температуры воздуха для 10 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В среду, 10 апреля, воздух в северной столице прогрелся до +21,5°С. Это на 4,8°С превысило прежний максимум, который держался более 130 лет — с 1890 года.

Кроме того, 10 апреля стало в Петербурге самым теплым днем с начала 2024 года.

Наконец, 10 апреля впервые в метеорологической истории города стало днем с температурой выше +20°. До того такой датой было 12 апреля.

10 апреля в Петербурге начался навигационный период развода мостов. Главным изменением в графике стало время наводки Володарского моста Петербурга. В 2024 году переправа будет наводиться в 05:30, а не в 05:45, как в прошлом году. Время разводки и наводки других переправ осталось неизменным.

Ранее стало известно, куда россияне поедут отдыхать на майские праздники.