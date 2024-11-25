Синоптик предупредил россиян об аномальной погоде

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жителей некоторых территорий Урала и Сибири ожидает аномально высокая температура. Его слова передает ТАСС.

По его словам, температура будет выше климатической нормы на 10 — 12°С. К примеру, в Салехарде, который находится вблизи полярного круга, ожидается 0... -5°С.

«Температура в понедельник на 16 — 20 градусов выше нормы будет на севере Урала, да и в центральной части на 8 — 10 градусов выше. Дальше, на северо-западе Красноярского края уже на 12 — 16 градусов [температура выше нормы], днем будет около 0 градусов, ночью до минус 10 градусов», — пояснил Вильфанд.

Он добавил, что аномально теплая погода связана с циклонами в южной части Северного Ледовитого океана, несущими теплую воздушную массу из Атлантики.

До этого Вильфанд сообщал, что 25 ноября в Москве и области наступит мягкая зима.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.