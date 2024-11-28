Экс-мэру Нового Уренгоя и его сообщникам по делу о коррупции продлили арест

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему главе Нового Уренгоя Андрею Воронову, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, а также трем фигурантам его уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

«Продлить срок содержания под стражей обвиняемому Воронову Андрею Валерьевичу на три месяца, а всего до 7 месяцев 27 суток, то есть до 1 марта 2025 года», — отмечается в документе.

Кроме того, суд продлил до 1 марта арест другим фигурантам дела, которые обвиняются в даче взятки, — архитектору ООО «Проектстройсервис» Эдуарду Полянскому, исполнительному директору компании Григорию Наку и руководителю проекта «Проектсройсервиса» Максиму Лясину.

2 ноября адвокат Воронова сообщил, что экс-мэр Нового Уренгоя подал заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу армии России.

Воронова задержали в Москве по подозрению в получении взятки в особо крупном размере летом 2024 года. По версии следствия, он, будучи вице-губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), получил взятку от представителей компании в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в доме, принадлежащем его семье. Взамен он оказал покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанным с ним организациям при заключении и исполнении государственных контрактов в регионе.

Ранее один из фигурантов дела экс-главы Нового Уренгоя признал вину и начал сотрудничать со следствием.