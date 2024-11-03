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Фигурант дела экс-главы Нового Уренгоя признал вину и сотрудничает со следствием

РИА Новости: фигурант дела экс-главы Нового Уренгоя о взятке признал вину

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Владимир Николаев/РИА Новости

Один из фигурантов уголовного дела бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова Эдуард Полянский признал вину по делу о получении крупной взятки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В документах сказано, что Полянский написал явку с повинной и помогает органу предварительного расследования. Также он дает показания, в которых изобличает других фигурантов дела. Самому Полянскому вменяют часть 5 статьи 291 УК РФ (дача крупной взятки).

Воронова задержали в Москве по подозрению в получении взятки в особо крупном размере летом 2024 года. По версии следствия, он, будучи вице-губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), получил взятку от представителей компании в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в доме, принадлежащем его семье. Взамен он оказал покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанным с ним организациям при заключении и исполнении государственных контрактов в регионе.

В конце августа экс-мэр Нового Уренгоя во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении ему ареста попросил у суда разрешить ему отправиться на СВО. Он заверил, что владеет многими видами оружия, рукопашным боем и у него отличное здоровье. При этом Воронов заявил, что просится на фронт не из-за желания уйти от ответственности по уголовному делу. Он пояснил, что у него с самого начала СВО было желание попасть туда, но из-за работы это ему сделать раньше не удалось.

Ранее правоохранители провели обыски в офисе воронежской компании FTnet.

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