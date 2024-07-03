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Экс-мэра Нового Уренгоя задержали в Москве

Экс-мэр Уренгоя Воронов задержан в Москве по подозрению в получении взятки

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Бывший мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов задержан в Москве по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что в настоящее время с ним проводятся следственные действия. В отношении Воронова возбуждено уголовное дело, оно поступило в Басманный районный суд Москвы.

29 июня в Подольске задержали экс-главу городского комитета по ЖКХ Сергея Ольховского, из-за действий которого в тысяче квартир выросла вероятность взрыва газа.

До этого доцент Российского университета медицины Минздрава России был задержан в рамках уголовного дела о получении взяток от студентов.

18 июня Советский районный суд арестовал вице-мэра Орла Вадима Ничипорова за превышение полномочий.

Ранее на Украине задержали двух чиновников по подозрению в коррупции.

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