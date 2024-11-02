Экс-глава Нового Уренгоя подал заявление на участие в СВО

Бывший мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов, который обвиняется во взяточничестве, подал заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу армии России. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Вячеслав Земчихин.

По его словам, Воронов — настоящий патриот России, который «искренне полагает, что сможет принести пользу своей стране на поле боя, вместо нахождения в следственном изоляторе».

Земчихин напомнил, что действующее законодательство позволяет обвиняемым заключать контракт с министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции (СВО). Он добавил, что не видит препятствий для реализации этой инициативы в отношении Воронова.

В конце августа экс-мэр Нового Уренгоя во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении ему ареста попросил у суда разрешить ему отправиться на СВО. Он заверил, что владеет многими видами оружия, рукопашным боем и у него отличное здоровье. При этом Воронов заявил, что просится на фронт не из-за желания уйти от ответственности по уголовному делу. Он пояснил, что у него с самого начала СВО было желание попасть туда, но из-за работы это ему сделать раньше не удалось.

Воронова задержали в Москве по подозрению в получении взятки в особо крупном размере летом 2024 года. По версии следствия, он, будучи вице-губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), получил взятку от представителей компании в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в доме, принадлежащем его семье. Взамен он оказал покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанным с ним организациям при заключении и исполнении государственных контрактов в регионе.

Ранее суд арестовал фигурантов дела бывшего мэра Нового Уренгоя.