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Названа дата рассмотрения судом дела в отношении Дудя за нарушение закона об иноагентах

Суд Москвы рассмотрит 27 декабря дело Дудя о нарушении закона об иноагентах

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Таганский суд Москвы через месяц рассмотрит материалы административного дела в отношении блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом), которого в очередной раз обвинили в нарушении закона об иноагентах. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Судебное заседание по делу Дудя Ю. А. назначено на 27 декабря, [оно состоится] в 12:50 мск», — отмечается в сообщении.

12 октября стало известно, что прокуратура привлекла к административной ответственности Дудя, обвинив его в нарушении закона об иностранных агентах из-за отсутствия соответствующей маркировки в интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. Блогеру может грозить штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

8 августа 2024 года Дудя оштрафовали на 40 тыс. рублей. Причиной послужило размещение в его канале в мессенджере Telegram пяти публикаций, которые не содержали плашки иностранного агента. Министерство юстиции РФ внесло блогера в соответствующий реестр в апреле 2022 года.

Ранее Мизулина подала в суд на Лебедева и Дудя.

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