Юрия Дудя оштрафовали на 40 тысяч рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал журналиста и блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Дудю назначили административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Накануне Дудь закрыл свое интернет-медиа «Битрэй» спустя два года после открытия. По данным Telegram-канала Mash, в медиа не было сотрудников, кроме генерального директора — Александра Кочеткова, помощника Дудя, который периодически давал комментарии от лица блогера.

В апреле сообщалось об угрозе уголовного дела в отношении Дудя. Блогеру могло грозить наказание за то, что он часто нарушал закон об иностранных агентах и не помечал публикации в своем Telegram-канале необходимой предупреждающей маркировкой.

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