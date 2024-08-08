Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрия Дудя оштрафовали на 40 тысяч рублей

Журналиста Юрия Дудя оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

close
100%
YouTube

Таганский районный суд Москвы оштрафовал журналиста и блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Дудю назначили административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Накануне Дудь закрыл свое интернет-медиа «Битрэй» спустя два года после открытия. По данным Telegram-канала Mash, в медиа не было сотрудников, кроме генерального директора — Александра Кочеткова, помощника Дудя, который периодически давал комментарии от лица блогера.

В апреле сообщалось об угрозе уголовного дела в отношении Дудя. Блогеру могло грозить наказание за то, что он часто нарушал закон об иностранных агентах и не помечал публикации в своем Telegram-канале необходимой предупреждающей маркировкой.

Ранее подмосковную дачу уехавшей из России Аллы Пугачевой не смогли продать и начали сдавать в аренду за миллионы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами