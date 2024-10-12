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Блогера Дудя ждет штраф после интервью с Артемием Лебедевым

Административное дело возбудили на Юрия Дудя после интервью с Артемием Лебедевым

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Прокуратура привлекла к административной ответственности блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом), обвинив его в нарушении закона об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что блогер опубликовал на канале «вДудь» на платформе YouTube видеоролик «Лебедев — большой разговор / вДудь» без указания на то, что этот материал создан и распространяется иностранным агентом. Прокуратура возбудила в отношении блогера дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Собеседник агентства уточнил, что дело было возбуждено спустя месяц после выхода интервью Дудя с дизайнером Артемием Лебедевым. Дудю может грозить штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

8 августа 2024 года блогера оштрафовали на 40 тыс. рублей. Причиной послужило размещение в его канале в мессенджере Telegram пяти публикаций, которые не содержали плашки иностранного агента. Министерство юстиции РФ внесло Дудя в соответствующий реестр в апреле 2022 года.

В сентябре Дудь обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента.

Ранее Юрия Дудя сравнили с советским журналистом Урмасом Оттом.

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