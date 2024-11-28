ВСУ атаковали населенный пункт в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) село Нижнее Березово-Второе Шебекинского муниципального округа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Два FPV-дрона нанесли удар по частному домовладению: пробита кровля, выбиты окна и повреждено чердачное помещение», — написал он.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, отметил глава области.

27 ноября Гладков заявил, что беспилотники ВСУ атаковали город Шебекино, повреждения получили многоквартирный дом и грузовой автомобиль.

До этого губернатор сообщал, что под удар ВСУ попал приют для животных в городе Строитель, куда эвакуируют собак из приграничных районов — Шебекина, Новой Таволжанки и Грайворона. На момент атаки в приюте жили 22 собаки. Сейчас для выживших животных ищут дом, сказал Гладков.

Ранее в Белгородской области предложили закрыть въезд машин в обстреливаемые районы.