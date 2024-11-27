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ВСУ атаковали российский приют для животных

В Строителе Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал приют для животных

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Reuters

Под удар ВСУ попал приют для животных в городе Строитель в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Беспилотник прилетел в муниципальный приют в городе Строитель. Сюда эвакуируют псов из приграничных районов — Шебекина, Новой Таволжанки и Грайворона. На момент атаки в приюте жили 22 собакена. Почти все — породистые, в основном овчарки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в приют прилетел дрон-камикадзе. Сейчас для выживших собак ищут дом.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по территории региона.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Один дрон атаковал город Белгород. В результате удара дрона загорелась кровля неэксплуатируемого здания, пламя охватило 120 кв. м. Пожарные его уже потушили. Еще один FPV-дрон совершил падение с последующей детонацией на территории социального объекта.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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