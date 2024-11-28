В Москве разыскивают три автомобиля, на которых могли скрыться участники стрельбы на Большой Никитской улице. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

У одного из транспортных средств, по предварительной информации, дагестанские государственные номера, отметил собеседник издания.

Накануне вечером сообщалось, что в одном из кафе между двумя посетителями произошел конфликт. Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу. Один из них несколько раз выстрелил в оппонента, предварительно, из травматического оружия. После этого мужчины скрылись с места происшествия.

Telegram-канал SHOT писал, что в результате инцидента пострадал один человек. Стрельба произошла возле ресторана «Кофемания».

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

До этого драка со стрельбой в ТЦ в Свердловской области попала на видео. По словам очевидцев, все случилось на первом этаже здания, где между мужчинами произошел словесный конфликт, который и перерос в стрельбу.

Ранее в СК организовали проверку после стрельбы по человеку из ракетницы.