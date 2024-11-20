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В СК организовали проверку после стрельбы по человеку из ракетницы

В Кирове следователи проводят проверку после стрельбы по юноше из ракетницы

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Телеграм-канал Baza

Следователи Кирова обратили внимание на ситуацию со стрельбой из ракетницы по молодому человеку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК РФ по региону.

На данный момент специалисты ведомства проводят проверку, в рамках которой выяснят все обстоятельства произошедшего.

По данным Telegram-канала Baza, причиной произошедшего стал конфликт между 18-летним пострадавшим, несовершеннолетним студентом и его братом. Юноша проходил мимо и окликнул молодых людей, спросив, не являются ли они представителями субкультуры.

В дальнейшем между ними завязался разговор, в котором прохожий высказал недовольство окрашенными волосами и широкими штанами одного из братьев. В какой-то момент один из подростков выстрелил из ракетницы. Позже подозреваемых задержали.

У пострадавшего диагностировали перелом костей и контузию глазного яблока. Специалисты пытаются восстановить ему зрение.

Ранее житель Петербурга распылил перцовый баллончик в лицо женщине и устроил стрельбу.

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