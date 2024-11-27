В Китае зарегистрировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Китае — в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр сейсмособытия находился в 171 километре к северо-востоку от уезда Кашгар. По данным ученых, очаг залегал на глубине 8 километров.

В ночь на 27 ноября подземные толчки зарегистрировали в 154 километрах к юго-западу от Северо-Курильска в среду в 0:01 по московскому времени. Очаг землетрясения находился на глубине 56,6 км. Магнитуда составила 5,4.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

17 ноября на японских островах Амами, которые относятся к префектуре Кагосима в южной части страны и известны как «Галапагосы Дальнего Востока», произошло землетрясение магнитудой 6,0. Очаг находился на глубине 10 километров. Наибольшая сейсмическая интенсивность в три балла была зафиксирована в городе Амами. При ней в стенах зданий могут образовываться трещины, возможно падение дымовых труб.

Ранее «рыбу Судного дня», которая предвещает землетрясения, выбросило на берег в США.