Появилось видео перестрелки около «Кофемании» в центре Москвы

Прокуратура Москвы опубликовала кадры перестрелки на Большой Никитской у ресторана «Кофемания». Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, что один из участников конфликта ударил своего оппонента ногой. В ответ в него выстрелили, а затем товарищ пострадавшего достал свое оружие и открыл ответный огонь.

После этого несколько «бородатых мужчин», как утверждают очевидцы, опрошенные Telegram-каналом Baza, разбежались в разные стороны.

До этого в пресс-службе МВД России сообщили, что неизвестные в ходе конфликта устроили стрельбу из травматического оружия на Большой Никитской улице в Москве, после чего скрылись.

Telegram-канал SHOT писал, что в результате инцидента пострадал один человек. Стрельба произошла возле ресторана «Кофемания».

Ранее уфимец устроил стрельбу во дворе при поиске таксиста.