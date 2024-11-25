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Уфимец устроил стрельбу во дворе при поиске таксиста

В Уфе пассажир устроил стрельбу во дворе, чтобы таксист его нашел

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Телеграм-канал «112»

В Уфе мужчина, вызвавший такси, несколько раз выстрелил из ракетницы во дворе жилого дома, чтобы привлечь внимание водителя. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на улице Степана Халтурина. На кадрах видно, что двое молодых людей идут по двору пятиэтажного жилого дома. Один из них стреляет в воздух, при этом видна яркая вспышка и слышен громкий звук. Всего мужчина с ракетницей выстрелил в воздух не менее трех раз.

В конечном итоге пассажирам удалось найти прибывшее по вызову такси и они уехали по своим делам. После того, как видеозапись со стрельбой широко распространилась в сети, инцидентом заинтересовалась полиция. Всех граждан, фигурирующих на видео, разыскивают.

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