Появились подробности дела задержанного министра транспорта Ростовской области

Задержанный заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев подозревается в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Кушнарева подозревают в получении взятки в 27 миллионов рублей», — сказал источник.

Другие подробности дела правоохранительные органы не уточнили.

Кушнарев возглавил министерство транспорта Ростовской области в 2014 году. В период с 2016 по 2019 годы чиновник занимал должность главы администрации Ростова-на-Дону. В 2021 году его избрали депутатом Госдумы VIII созыва, но его полномочия досрочно прекратили в конце мая 2024 года.

О задержании Кушнарева утром 25 ноября сообщил замминистра информационной политики Ростовской области Сергей Тюрин. По его словам, региональное министерство транспорта работает в штатном режиме. Вместе с Кушнаревым был задержан заместитель министра транспорта Дмитрий Мамелко.

Ранее судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.