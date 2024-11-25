Замгубернатора и замминистра транспорта задержаны в Ростовской области

Силовики задержали заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и заместителя министра транспорта Дмитрия Мамелко, сообщил замминистра информационной политики области Сергей Тюрин. Его слова приводит ТАСС.

По словам Тюрина, министерство транспорта работает в штатном режиме.

«Сотрудниками правоохранительных органов задержаны <...> Кушнарев и <...> Мамелко. Правительство Ростовской области оказывает полное содействие правоохранительным органам. В настоящий момент работа министерства транспорта осуществляется в штатном режиме», — заявил Тюрин.

До этого депутаты законодательного собрания Ростовской области на внеочередном заседании назначили бывшего губернатора региона Василия Голубева сенатором от области.

По словам Голубева, в Совете Федерации он будет ставить своей задачей сохранение лидерских позиций Ростовской области и продвижение вопросов, связанных с «развитием экономики, социальной сферы, нормальным самочувствием жителей области, сохранением суверенитета нашей страны».

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.