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Назван самый безопасный город России

«15-й Регион»: Владикавказ назвали самым безопасным городом России

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Kirill Skorobogatko/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи Финансового Университета при правительстве РФ назвали Владикавказ самым безопасным городом России. Об этом пишет «15-й Регион».

Награду мэру города Вячеславу Мильдзихову вручили Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и ректор университета Станислав Прокофьев.

Мильдзихов назвал награду важной и серьезной и подчеркнул, что она является стимулом для развития и роста региона в дальнейшем. А задача властей города — сделать все возможное, чтобы он оставался безопасным, комфортным и благополучным, заключил он.

В числе лауреатов премии в области качества жизни Владикавказ боролся за первенство с Москвой, Казанью, Санкт-Петербургом и Сочи.

До этого «Газета.Ru» писала, что Пермь, Самара, Воронеж, Уфа и Красноярск стали лидерами среди российских городов-миллионников с самыми дешевыми квартирами по итогам октября. А лидерами в рейтинге городов-миллионников с самыми дорогими квартирами в новостройках выступают Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Ранее была названа самая популярная у россиян страна для отдыха в декабре.

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