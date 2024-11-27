Назван самый безопасный город России

Исследователи Финансового Университета при правительстве РФ назвали Владикавказ самым безопасным городом России. Об этом пишет «15-й Регион».

Награду мэру города Вячеславу Мильдзихову вручили Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и ректор университета Станислав Прокофьев.

Мильдзихов назвал награду важной и серьезной и подчеркнул, что она является стимулом для развития и роста региона в дальнейшем. А задача властей города — сделать все возможное, чтобы он оставался безопасным, комфортным и благополучным, заключил он.

В числе лауреатов премии в области качества жизни Владикавказ боролся за первенство с Москвой, Казанью, Санкт-Петербургом и Сочи.

До этого «Газета.Ru» писала, что Пермь, Самара, Воронеж, Уфа и Красноярск стали лидерами среди российских городов-миллионников с самыми дешевыми квартирами по итогам октября. А лидерами в рейтинге городов-миллионников с самыми дорогими квартирами в новостройках выступают Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Ранее была названа самая популярная у россиян страна для отдыха в декабре.