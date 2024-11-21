Названа самая популярная у россиян страна для отдыха в декабре

Почти половина — 46% — российских туристов купили авиабилеты на зарубежные рейсы на декабрь. Самым популярным направлением стал Бангкок (Таиланд), на него пришлось 8% бронирований. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».
Также туристы планируют полететь на Пхукет (Таиланд) — 7% бронирований, в Стамбул (Турция) и Ереван (Армения) — по 6%, а также Дубай (ОАЭ) — 5%.
В этом декабре россияне будут отдыхать за границей в среднем 11 дней. Самый длительный отдых бронируют в Бангкоке — две с половиной недели, а самым семейным направлением стал Пхукет — почти каждый четвертый авиабилет (23%) приходится на пассажиров с детьми.
В «Авиасейлс» составили рейтинг самых дешевых направлений туда-обратно в декабре на одного пассажира:
Из Москвы:
• в Бангкок (Таиланд) — от 48 тыс. рублей с одной пересадкой;
• на Пхукет (Таиланд) — от 51,5 тыс. рублей с одной пересадкой;
• в Стамбул (Турция) — от 16,5 тыс. рублей;
• в Ереван (Армения) — от 19 тыс. рублей;
• в Дубай (ОАЭ) — от 17,9 тыс. рублей.
Из Санкт-Петербурга:
• в Бангкок (Таиланд) — от 55 тыс. рублей с двумя пересадками;
• на Пхукет (Таиланд) — от 56,7 тыс. рублей с одной пересадкой;
• в Стамбул (Турция) — от 19,8 тыс. рублей с одной пересадкой и от 35 тыс. рублей прямой;
• в Ереван (Армения) — от 20 тыс. рублей;
• в Дубай (ОАЭ) — от 24,7 тыс. рублей с одной пересадкой.
Из Екатеринбурга:
• в Бангкок (Таиланд) — от 59,6 тыс. рублей с одной пересадкой;
• на Пхукет (Таиланд) — от 66,7 тыс. рублей;
• в Стамбул (Турция) — от 26,3 тыс. рублей с одной пересадкой и от 35,6 тыс. рублей прямой;
• в Ереван (Армения) — от 26,8 тыс. рублей;
• в Дубай (ОАЭ) — от 38 тыс. рублей.
Исследование было проведено в ноябре.
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