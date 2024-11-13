Названы города с самыми дешевыми квартирами

Пермь, Самара, Воронеж, Уфа и Красноярск стали лидерами среди российских городов-миллионников с самыми дешевыми квартирами по итогам октября. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе компании Яндекс Недвижимость.

Приобрести студию в новостройках Перми и Самары можно в среднем за 3,6 млн рублей, в Уфе – за 3,9 млн рублей. Покупка однокомнатной квартиры в Перми обойдется в около 4,6 млн рублей, в Воронеже и Самаре – в 4,9 млн рублей в среднем. Медианная полная цена «двушки» в Перми составляет 6,4 млн рублей, в Красноярске – 7,3 млн рублей, Самаре – 7,4 млн рублей. Средняя полная цена «трешки» в Перми составляет 8,6 млн рублей, в Воронеже – 8,7 млн рублей, в Самаре – 9 млн рублей.

Лидерами в рейтинге городов-миллионников с самыми дорогими квартирами в новостройках выступают Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Купить студию в Москве можно в среднем за 8,8 млн рублей, в Казани – за 8,4 млн, а в Санкт-Петербурге – за 6 млн. Медианная полная стоимость однокомнатных квартир в Москве – 14,8 млн рублей, в Санкт-Петербурге – 9,8 млн рублей, в Казани – 9,4 млн рублей. «Двушки» в Москве, Санкт-Петербурге и Казани в среднем обойдутся в 19,6 млн, 18,5 млн и 12,2 млн рублей соответственно, а трехкомнатные квартиры – в 28,1 млн, 23,5 млн и 16 млн рублей в среднем соответственно.

Исследование было проведено в ноябре.

Ранее стало известно, в каких городах подешевели квартиры.