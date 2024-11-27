Из горящего здания на юге Москвы эвакуировали 30 человек

На юге Москвы произошло возгорание в административном здании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Произошло возгорание на втором этаже административного здания по адресу: 4-й Верхний Михайловский проезд, дом 5», — сказал источник.

По данным экстренных служб, площадь огня составила 40 квадратных метров. Из здания эвакуировали почти 30 человек.

В Telegram-канале столичного управления МЧС России сообщили, что в настоящее время возгорание ликвидировано. В результате произошедшего никто не пострадал. В тушении пожара задействовали 29 спасателей и восемь единиц техники.

Накануне спасатели ликвидировали открытое горение в московском ресторане на Страстном бульваре. Пламя вспыхнуло на первом этаже. Никто из посетителей и персонала не пострадал.

25 ноября в подмосковном городе Жуковском случился крупный пожар в квартире многоэтажного жилого дома. В МЧС России сообщили, что возгорание случилось в доме №5 по улице Осипенко. Там горели две квартиры на 12-м и 13-м этажах здания.

Ранее в Воронежской области произошел пожар в автосалоне.