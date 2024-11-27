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Суд отказался возвращать дело полковника Тимофеева о получении взятки

Суд не стал возвращать дело полковника ГАБТУ МО Тимофеева в прокуратуру

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Московский гарнизонный военный суд отказался возвращать в прокуратуру уголовное дело бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковника Ильи Тимофеева. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Юлия Нитченко.

«Военный суд отказался удовлетворять наши с Тимофеевым ходатайства о возвращении материалов уголовного дела в прокуратуру на дополнительное расследование», — сказала юрист.

Тимофеев был задержан 24 августа 2023 года. По данным следствия, в 2014–2022 годах он допустил к демилитаризации боевой техники для ее дальнейшего использования в качестве памятников компанию, не имеющую соответствующей лицензии. Кроме того, от другой фирмы он получил около 3 млн рублей за общее покровительство.

24 ноября 2024 года бывший начальник службы утилизации ГАБТУ отказался признавать себя виновным.

Ранее полковнику Тимофееву отказали в отправке на СВО.

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