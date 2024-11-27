Появились кадры спасения туристов с затонувшего в Мурманской области судна

В сети появились кадры спасения туристов с затонувшего у Териберки судна. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

«Организаторы тура пообещали показать им китов. Всех удалось эвакуировать, людей везут на берег», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас всех пострадавших осматривают медики.

До этого Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале сообщила, что начала проверку по факту происшествия с маломерным судном в Мурманской области.

Также проводится проверка в сфере исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации маломерных судов.

Telegram-канал «Регион 51» сообщил, что в Териберке перевернулось маломерное судно. По словам очевидцев, на борту находились 10 человек. Отмечалось, что маломерное судно вышло в акваторию Баренцева моря, несмотря на то, что до 29 ноября на это действуют ограничения.

Ранее судно Bayesian затонуло в районе города Палермо, расположенного на итальянском острове Сицилия.