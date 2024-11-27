Прокуратура занялась происшествием с перевернувшимся в Териберке судном

Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале сообщила, что начала проверку по факту происшествия с маломерным судном в Мурманской области.

«По предварительным данным, 27 ноября 2024 года в селе Териберка в акватории Баренцева моря перевернулось прогулочное судно с пассажирами на борту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все они были доставлены на берег. Также проводится проверка в сфере исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации маломерных судов.

Telegram-канал «Регион 51» ранее сообщил, что в Териберке перевернулось маломерное судно. По словам очевидцев, на борту находились 10 человек. Отмечалось, что маломерное судно вышло в акваторию Баренцева моря, несмотря на то, что до 29 ноября на это действуют ограничения.

Ранее на Сахалине перевернулось грузовое судно.