У побережья Сицилии затонула яхта

Парусное судно Bayesian затонуло в районе города Палермо, расположенного на итальянском острове Сицилия. Об этом пишет ANSA.

Журналисты рассказали, что яхта имела длину 56 метров. По данным агентства, судно шло под флагом Великобритании. Большинство пассажиров были гражданами этого королевства. При этом несколько человек — родом из Новой Зеландии, Ирландии и Шри-Ланки.

Всего в момент ЧП на борту находились 22 человека, шесть из которых теперь числятся пропавшими без вести. Еще одного пассажира спасти не удалось.

Авторы статьи уточнили, что среди 15 спасенных человек есть годовалый ребенок. Малыша вместе с матерью доставили в детскую городскую больницу в городе Палермо, но никаких сведений о его состоянии не поступало.

«Расследование инцидента на море <...> проводится капитаном порта [Портичелло]», — говорится в публикации.

Сейчас затонувшая яхта находится на глубине 49 метров и на расстоянии около 800 метров от берега. На месте происшествия работают сотрудники береговой охраны и спасатели.

В публикации подчеркивается, что незадолго до ЧП на прибрежный район острова Сицилия обрушился ураган. Именно он мог привести к затоплению яхты.

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