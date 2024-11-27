Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РПЦ просит уравнять в правах священников и военных в зоне СВО

«Ъ»: РПЦ просит приравнять священников в зоне СВО в социальных правах к военным

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Русская православная церковь (РПЦ) предложила приравнять священников, отправляющихся в зону спецоперации, в социальных правах к военнослужащим. Об этом «Коммерсанту» рассказали представители РПЦ.

Предполагается, что традиционные конфессии смогут получить исключительное право заключать соглашения с Минобороны и направлять представителей в войска. Также священникам могут запретить выдавать оружие и боеприпасы.

По данным источников «Ъ», поправки к действующему законодательству поддержал президент РФ Владимир Путин.

В октябре депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал власти России признать священников, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, ветеранами боевых действий, а также обеспечить им льготы и выплаты, которые предусмотрены для военнослужащих. По словам Иванова, признание священнослужителей в зоне СВО ветеранами боевых действий — это подтверждение их вклада в общее дело, мир и благополучие страны.

Ранее священник сравнил действия военных на СВО с работой врача-хирурга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами