РПЦ просит уравнять в правах священников и военных в зоне СВО

Русская православная церковь (РПЦ) предложила приравнять священников, отправляющихся в зону спецоперации, в социальных правах к военнослужащим. Об этом «Коммерсанту» рассказали представители РПЦ.

Предполагается, что традиционные конфессии смогут получить исключительное право заключать соглашения с Минобороны и направлять представителей в войска. Также священникам могут запретить выдавать оружие и боеприпасы.

По данным источников «Ъ», поправки к действующему законодательству поддержал президент РФ Владимир Путин.

В октябре депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал власти России признать священников, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, ветеранами боевых действий, а также обеспечить им льготы и выплаты, которые предусмотрены для военнослужащих. По словам Иванова, признание священнослужителей в зоне СВО ветеранами боевых действий — это подтверждение их вклада в общее дело, мир и благополучие страны.

Ранее священник сравнил действия военных на СВО с работой врача-хирурга.