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В России потребовали признать священников на СВО ветеранами боевых действий

Депутат Иванов призвал признать священников на СВО ветеранами боевых действий

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Максим Захаров/РИА Новости

Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал власти РФ признать священников, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, ветеранами боевых действий, а также обеспечить им льготы и выплаты, которые предусмотрены для военнослужащих. Его слова цитирует Life.

«Они обеспечивают воинов не только моральной поддержкой, но и придают твердости духа, которая помогает им преодолевать тяготы. Каждый выезд таких батюшек в зону боевых действий — это акт великой самоотверженности, отваги и непреклонной веры в свое предназначение», — подчеркнул Иванов.

Он добавил, что признание священнослужителей в зоне СВО ветеранами боевых действий — это подтверждение их вклада в общее дело, мир и благополучие страны.

Глава Башкирии Радий Хабиров до этого предложил организовать в храмах и мечетях региона дни богослужений за военнослужащих и за победу России в СВО.

Он отметил, что необходимо создать условия для верующих, чтобы они могли помолиться за здравие, а также за упокой бойцов.

Ранее в зоне СВО освятили полевую часовню.

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