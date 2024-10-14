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Священник сравнил действия военных на СВО с работой врача-хирурга

Екатеринбургский митрополит сравнил действия военных на СВО с работой хирурга

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Павел Лисицын/РИА Новости

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений сравнил действия военных в ходе специальной военной операции на Украине с работой врача-хирурга. Об этом он сказал в эфире телеканала «Спас».

На вопрос ведущего, есть ли какие-то глубинные цели и смыслы у СВО, священник ответил, что происходящее сейчас на фронте похоже на врачевание — «нужно сделать, хотя и больно».

По словам священнослужителя, когда врач берет в руки нож и раскрывает брюшину человеку, с одной стороны, кто-то может видеть в этом кровопролитие, с другой стороны — врач, понимает, что ему нужно устранить заразу.

«Врач... видит, какая зараза и какое безумие вошло в сердце русского народа, должен изъять что-то (...), а потом бережно зашить», — высказал мнение митрополит.

В апреле митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл заявлял, что для работы с личным составом Вооруженных сил России нужно порядка 1300 священников. На тот момент в войсках было 309 штатных должностей военных священников.

Ранее в России объяснили лишение сана священников за отказ читать «молитву о победе».

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Операция на Украине
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