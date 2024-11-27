Губернатор рассказал, как обогнавший его чех получил российский паспорт

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, как гражданин Чехии попросил у него российский паспорт и со временем получил документ. Его слова приводит РБК.

Шапша сообщил, что в Калужской области уже много лет жил гражданин Чехии и пересказал произошедший с ним эпизод.

«Я шел на работу, меня обгоняет машина, улица безлюдная. Останавливается, выходит человек. Подбегает. Говорит, понимаю, что неудобно, но очень важный вопрос», — пересказывает случай губернатор.

По его словам, иностранец рассказал, что давно живет в России и очень хочет стать российским гражданином.

«Прошло некоторое время, мы ему вручили паспорт российского гражданина. И таких людей на самом деле немало», — добавил глава региона.

Также Шапша рассказал, что мигранты стали пользоваться программой переселения соотечественников из-за рубежа. Он отметил, что со временем эта программа в значительной степени стала «лазейкой» для мигрантов, которые не знают русский язык и не ассимилируются в российском обществе. Губернатор добавил, что в регионе данная «лазейка» была прикрыта.

Ранее Шапша предложил ужесточить требования к регистрации иностранцев в РФ.